Dolar direkten döndü! Petrol ve kuraklık tehlikesi kapıda

Güne sakin başlayan dolar kuru petrol tankerinin yangın haberiyle yükselişe geçti. Dolar kuru sabah saatlerinde 7 lira 93 kuruşu gördü. Daha sonra piyasalarda yaşanan dengelenme ile dolar kuru 7 lira 81 kuruşa kadar düştü. Dolar kuru şu saatler itibariyle 7 87 kuruş seviyesine geriledi. Uzmanlar küresel siyasette yaşanan gerilimlerin dolar kurunda oynaklığa neden olduğunu söyledi.

Piyasalar küresel gelişmeleri yakından takip ederken dolar alan yatırımcıların gözü ABD CAATSA ve AB'nin almış olabileceği yaptırım kararlarına çevirdi. Koronavirüs aşı çalışmalarında son düzlüğe girilirken birçok ülke aşıya başlayacağını duyurdu. Bununla birlikte Türkiye ve dünyada yaşanan kuraklıkta piyasa uzmanlarının takibinde yer alıyor. Finans uzmanı Tunç Şatıroğlu kuraklığa dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Şatıroğlu, "Küresel ısınmanın sonucunda iklim değişikliği hem kuraklık hem sel olarak etkili olacak. Petrol talebinin de önümüzdeki belki 10 yıl içinde nihai zirvesine ulaşması bekleniyor. Bölgemizdeki petrol zengini ülkeler ve onların uyduları dağılma sürecine girecektir.Petrol fiyatlarının artması petrol ithal eden ülke para birimleri üzerinde etkili olduğu gibi bölgemizle ilgili bir olay olması bizim risk primimiz üzerinde etkili olabilir. Ancak geçici bir durum olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de tarımdaki verimlilik düşüktür bu da aslında verimde önemli bir artış potansiyeli olduğunu gösterir. Türkiye bu kuraklık kaynaklı tarım üretimi düşüşünü bertaraf edebilir. Ama diğer ülkeler bunu başaramaz. Paranın da bitmesi onlar için çöküşü getirecektir" İfadelerini kullandı. Dolarda sabah yaşanan petrol kazasının şokundan kurtulduğunu söyleyen Şatıroğlu, dirençten dönüldüğünü bildirildi.

