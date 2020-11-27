Dolar - altın satmayın! Gram altın - dolar kaç TL'ye kadar yükselecek

Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz artışından sonra düşen döviz kurları ve değerli maden fiyatları tekrar yükselişe geçti. Dolardaki düşüş sonrası tekrar yükseliş hakim iken altın fiyatlarının ne olacağı merak konusu. Dolar kuru 8 lira seviyesine çıktı şu günlerde 7,80 seviyelerinde hareket gösteriyor. Yatırımcısına kazandıran dolar ve altının ne olacağı, kaç lira seviyesine kadar yükseleceği yatırımcısını yakından ilgilendiriyor.

Ekonomist ve piyasa analisti Selçuk Geçer, altın ve dolardaki hareketliliği yorumladı. Geçer, altın ve doların ne zaman yükseleceği konusunda bilgi verirken gram altın ile ilgili çarpıcı bir fiyat tahmininde bulundu.

Selçuk Geçer, koronavirüs salgını nedeniyle ülke ekonomilerinin risk altında olduğunu ifade ederek altının risk faktörüne bağlı yükselebileceğini dile getirdi. Selçuk Geçer, "Koronavirüs hem dünyada hem de Türkiye'de hızla yayılıyor. Ekonomilere de çok ciddi zararlar veriyor. Ancak burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Türkiye ekonomisi koronavirüs olsaydı da olmasaydı da zaten duvara çarpmak üzereydi ve çok ciddi bir ekonomik krize emin adımlarla ilerliyorduk. Bunun ilk sinyali Ağustos 2018'de gelmişti. Son sinyali de bundan 2-3 ay önce net bir şekilde görülmeye başlamıştı." dedi.

Geçer, Türkiye ekonomisinin yanlış yönetildiğini ve hata yapılmaya devam edildiğini söyleyerek, "Yakın zaman içerisinde bir kur şoku yaşanabileceğini ifade ediyordum. Daha sonrasında Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti, yerine ise bakan atandı. Peki, ekonomi yönetiminde değişen bir şey var mı? Yazık ki hayır... Hala ekonomide aynı hataları net bir şekilde görüyoruz. Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulunu raporunu incelerken gördüm. Sadece dertleri dolar kuru baskılayabilmek. 'Günü kurtarmak ve geçici tedbirler ve sonrasında bakarız, sonrasında çözeriz' anlayışıyla ekonomiyi yönetmeye çalışıyorlar. Bu yöntemler yazık ki işe yaramayacak." diye konuştu.

Türkiye'nin reel bir ekonomik krize doğru gittiğini iddia eden Selçuk Geçer, Dolar büyük bir şoka doğru emin adımlarla ilerliyor. Türkiye reel ekonomik krize ve çok ciddi bir finans krize doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Bu arada cari açık patladı. Dış borcumuz zaten patladı. Yakın zaman içerisinde finasel edilemeyen borçların kapıya dayandığında, hem birlikte göreceğiz. Türkiye'de tablo bu şuanda. Dünyada koronavirüs nedeniyle ekonomiler sıkıntıya girmiş durumda. Bununda altın üzerinde çok ciddi etkilerinin olduğunu göreceğiz." ifadesini kullandı.

Merkez Bankası'nın tek amacı kuru baskılamak olduğunu söyleyen Geçer, "Merkez Bankası Para Politika Kurulu bugün çıktı dedi ki Ekim'de enflasyon yükseldi. Kasım'da yükseliş eğilimi var. Muhtemelen Aralık ayında da yükselecek. Bununla ilgili önlemleri nedir diye baktığımızda sadece kuru baskılamak... Sürekli olarak faiz artışı sinyali vermek. Bir kez daha 400 baz paunlı faiz artışı gelsin, dolar maksium 7.50 seviyesine kadar çekilir. Sonrasında dolar kuru tekrar 8.40-8.50 seviyesine kadar çıkar. Doları biz zor tutarız... Bir daha 400 paz puan artırsa dolar 7.50'ye kadar gelir. Sonrasında 9.00 Tl seviyesinde görürüz. Yani anlayacağız 'Ne kadar faiz artırılırsa artılırsın dolar kuru düşmeyecek.' Kur yükseliş eğilimi gösterecek." dedi.

Selçuk Geçer, dolar kurundaki yükselişin sebeplerini ise şöyle anlatıyor; "Türkiye'nin siyasi, hukuksal ve uluslararası problemleri var. Aynı zamanda parasal problemleri de var. Bütçe almış başını gitmiş. Açık kontrol edilemeyecek düzeye gelmiş. Dış borca bakıyorsunuz kısa vadede 182 buçuk milyar dolar. Cari açığa bakıyorsunuz 46 milyar dolar. Bunları hiçbiri finans edinmesi mümkün değil. Bankacılık sektörünün toplam 135 milyar dolar. Bu paraları nereden bulacaklar. Bu çok net kriz algısı oluşmasına neden oluyor. Öbür tarafta dış borcunu ödeyecek durumunun olmadığı, ya da ihracaat gelirlerini ödeyecek gücünün olmadığını anladıkları zaman yabancılar eksik not yazarlar. Bu aynı zaman kur şoklarının yaşanması demek. "

"Türkiye'nin asıl sorunu yeteri kadar dövizinin olmamasıdır" diyen Selçuk Geçer, "Yeteri kadar dövizin olması için yeterli koşullar oluşturulmuyor. Siz 300-500 baz puanla yerli ikna edebileceğiniz sanıyor musunuz? Sanıyordunuz ters tepti.

Merkez Bankası 575 baz puan artışı yaptı ancak vatandaş döviz almaya devam etti. Bir önceki haftaya bakıyorsunuz 2.5 milyar dolarlık alıp gerçekleştirmiş, bu haftaya bakıyorsunuz 2.4 milyar dolar daha almış. Döviz mevduat hesapları 228 milyar dolara gelmiş. 230 milyar doları zorlamaya başlamış.

Yabancı girişine bakıyorsunuz bir önceki hafta 600 milyon dolarlık hisse senedi alınmış, bu haftaya bakıyorsunuz sadece 300 milyon doları hisse senedi alınmış. Yani devede kulak bile değil... Yabancıların çok küçük bir kısmı gelirken çok önemli bir kısmı Türkiye'den kaçmaya devam etmiş. Ve döviz talep ederek kaçamaya devam ediyor.

Çünkü herkes Türkiye'nin makro ekonomik kırılganlıkları görüyor. Uluslararası arenada yapılan hataları görüyorlar. Biz her ne kadar reform yapacağız desek de yeterli görünmüyor. Ülkemizdeki vatandaşlarımız da aynısını düşünüyor. Düşünmeselerdi dolardan TL'ye geçerlerdi."

Altının düşüş trendinde olabileceğini ancak ilerleyen zamanlarda tekrardan yükselişe geçeceğini ifade eden Selçuk Geçer, "Biden koltuğa oturduğu zaman ve koronavirüs risk teşkil etmeye devam etmesi sonrası altının fiyatını kimse tutamayacak." dedi.

Selçuk Geçer, faiz oranı artırılması dolar kurunun düşmeyeceğini söyledi. Geçer, " Bu kadar çok yanlış varken, Türkiye'nin bu kadar ciddi açıkları varken, hiçbir yabancı Türkiye'ye gelmez. Hiçbir vatandaşta kurdan çıkıp Türk lirasına geçip faiz artışına evet demez. Bundan dolayı döviz mevduatları artışa geçti. Merkez Bankası faiz artışı ile bu işin içinde çıkabileceğini, yabancıyı ve vatandaşı ikna edebileceğini düşünüyor. Merkez'in bu politikasıyla ekonomiyi düzelmesinin hiçbir şansı yok... Bunu yapmaya devam ederlerse Türkiye'yi çok ciddi bir faiz sarmalının içine sokar. Aynı zamanda dövizi bir şoka doğru iter. Kademeli şekilde yükselecek iken bir bakmışınız 15-16 lira olmuş... Hatta 20 liraları zorlamaya başlamış.... O günlerde ekstra faiz artırımı yaparsanız yüzde 20-25 faiz artırıma onay verecek iken yüzde 40'lara yakın faiz artırımıyla Türkiye'yi ciddi faiz çıkmazına sokarsanız." dedi.

Dünya ülkelerinin ekonomik bir skınıtı yaşandığının altını çizen Selçuk Geçer, "Geçtiğimiz dönemde Berat Albayrak ve ekonomi yönetimi yaptı. Bugün aynı hataları, birebir yeni yönetim yapıyor. Bu ekonomik yönetim tarzının tutma şansı yok. Dünya'da ekonomiler çok sıkıntılı. Ülkeler arka arkaya açıklama yapıyor. Ülkeler borçlarını ödeyemeyecekler. Avrupa Birliği'nde bu ekonomik skıntıya dayanamayacak. Finansal riskler var... Parası olan ülkeler teşvik paketleri açıklamak zorunda kalacaklar. Hem reel sektörlerini ayakta tutmak, hem işsizliği patlatmamak hem de sosyal sorunların önüne geçebilmek için. Özellikle Avrupa ve Amerika'da bunun tek bir yolu var. Vatandaşını bir şekilde ikna edebilmek... 'Sen evde oturduğunda ben senin ihtiyaçlarını karşılayacağım' demektir. Nitekim Amerika, haftalık 600 dolarlık ödeme yapıyor. Aynı zamanda işsizlik maaşında yardım yapıyor. Amerika'da işsizlik trendi yükseliyor, aynı koronavirüs'ün ortaya çıktığı 2020'de olduğu gibi... Amerika, ekonomik olarak kritik bir sürece adım adım ilerliyor. Hatırlayın o dönemlerde işsizlik artıkça teşvik paketleri açıklandı. Biden koltuğa oturur oturmaz teşvik paket açıklayacak, buna da Cumhuriyetçiler destek verecek." şeklinde konuştu.

"Teşvik paketleri açıklanmaya başlayınca altın onsunun 2 bin doların üstüne çıkacak. Bizde ise ekonomide yanlışlar nedeniyle kurdaki yükselişin hızlandığını göreceğiz." ifadesini kullanan Selçuk Geçer, "Dolar kuru 8,50-8,60 seviyelerini hızla aşıp 8,80 seviyelerine doğru yükselişe geçecek. Yine dolar kurunun yükselişine paralel olarak sterlin, euro hareketler yapacak." dedi.

Türkiye'de gram altın fiyatının belirleyen unsurları anlatan Selçuk Geçer, "Türkiye'de gram altının fiyatını iki unsur belirliyor. Bunlardan birisi doların fiyatı, diğeri ise yurt dışındaki ons fiyatı...

İkisinin çarpanı ise Türkiye'deki gram altın fiyatını oluşturuyor. Bugün gram altın 450-460 seviyelerinde durabiliyorsa eğer; doların hala yüksek seviyelerini koruyor olması... Yani 7,80 , 7,90 , 7,95 hatta 8,00 seviyelerinden gelmiyor olması. Yoksa onsla aynı oranda dolarda da düşüş yaşanmış olsaydı gram altın daha düşük seviyelerde olurdu. Doların bu seviyelerde kalması ve çok kısa bir süre içerisinde Biden'in koltuğa oturması ve teşvikleri açıklamasıyla birlikte onsun fiyatını yükselmesiyle gram altının bir anda 540 -550 seviyesine taşıyacak." dedi.

Geçer, konuşmasına şu şekilde devam etti; "Daha sonrasında ise 8,80 giden dolar, 2 binleri zorlayan ons değeriyle ilk etapta 561 gram fiyatını göreceğiz sonrasında ise 600 liranın üzerine atacak kendisini...

Selçuk Geçer, dolardaki şok dalya bağlı gram altında yükseliş olacağını ifade ederek "Eğer kurda bir şok hareketi olursa; Türkiye'de ons 2300 lirayı zorlarsa 1000 TL'yi zorlayan bir gram fiyatı görürüz. Buna bağlı olarak çeyrek altında, cumhuriyet altında vb. hızlı bir şekilde yükselişe geçer. Ekonomik risklerine bağlı olarak altın yükselişe geçecek. 2021 yılında daha zorlu bir süreç olacak ekonomik alanda..." diye konuştu.

2021 yılında altın fiyatlarında yükseliş olacağını savunan Selçuk Geçer, "Önümüzdeki dönemde altın zirve yapacak... Altında iseniz panik yapmayın... Yükselişe geçmeye devam edecek... Bu kadar gelişmenin olduğu bir dönemde altın fiyatları düşmesi düşünme hayal gibi olur... " dedi.

Editörün notu: Selçuk Geçer'in altın ve dolar üzerinden yaptığı tahmin ve iddialar haber değeriyle yayımlanmaktadır. Milli Gazete hiçbir altın ve dolar haberini yatırım tavsiyesi olarak sunmaz.

