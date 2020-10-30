Dolandırıcılardan yeni yöntem! Ünlü ekonomist o anları anlattı

Ünlü ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel'in dolandırılması haberi medyaya geniş yer bulurken, bir ekonomi profesörünün nasıl dolandırıldığı herkes tarafından merak edilmeye başlandı.

Hürriyet gazetesinden Sefer Levent, Gürsel'i arayarak olayın nasıl gerçekleştiğini öğrendi ve bugünkü köşesinde paylaştı.

Prof. Dr. Gürsel yeni bir telefon aldıktan sonra kendisini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) görevlisi olarak tanıtan bir kişi telefon ederek, geçmişteki bankacılık işlemlerine ait 1321 TL'nin kendisine aktarılacağını belirtip bazı sorular soruyor. Gürsel kendisine sorulan soruları cevaplarken eşi durumdan şüphelenip telefonu alıyor ve karşı tarafın kimliğini istiyor. Kısa bir süre sonra da telefon kapanıyor.

Levent yazısında esas dolandırıcılığın ikinci bir noktada yapıldığını, kendisini bankanın güvenlik görevlisi gibi tanıtan birinin hızlıca telefon açtığını anlatıp şunları yazdı;



Bu konuşmanın üzerine bankaya kendisi telefon eden Gürsel, hesabından 24 bin liranın bir elektrik firmasına havale edildiğini öğrenir.

Dolandırıcıların firmaya borcu olan bir kişiden daha az miktarda para alıp, Gürsel'i dolandırarak bu borcu kapattıklarına inanılıyor.

“Seyfettin Bey, az önce bir dolandırıcılık girişimine maruz kaldınız. Dolandırıcıların yaptığı işlemlerin iptalini sağlayacağız” der. Seyfettin Hoca zaten az önce dolandırıcılık girişiminden emin olduğu için karşısındaki güvenlik görevlisinin aramasından memnun kalmıştır. Güvenlik görevlisi “Ne yazık ki hesabınızdan birkaç işlem yapılmış. Şimdi bu işlemleri iptal etmeye çalışacağız” der. Seyfettin Hoca işlemlerin iptal edileceğine sevinir.

Telefondaki şahıs bir elektrik firmasına Seyfettin Hoca’nın hesabından iki ayrı işlemle yaklaşık 24 bin lira ödeme yapıldığı söyler. Bu iki işlemin iptali için şifre doğrulama işlemine geçer. Önce yaklaşık 19 bin lira için bir şifre yolladığını belirtir. Hoca telefonuna gelen şifreyi paylaşır. Sonra da yaklaşık 5 bin lira için yeni bir şifre yolladığını beyan eder. Hoca bu şifreyi de paylaşır. Yeni bir şifre daha paylaşacağını beyan edince, Seyfettin Hoca şüphelenir. Son şifreyi paylaşmayıp telefonu kapatır."

