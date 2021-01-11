Doktor, öğretmen, polis maaşları ne kadar oldu?

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Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli zammı belli oldu. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte meslek gruplarına göre, zamlı maaşlar...
GÜNDEM 11.01.2021, 17:08
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre 2021 yılı için memur ve emeklilere yapılacak zam oranı netleşti.
Zam oranları yılın ilk yarısı için belirlendi.
Buna göte Aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,25 arttı, yıllık enflasyon 14,6 öngörülmekteydi.
Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış yapıldı.
* Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya
* En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.
Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:
Genel Müdür maaşı 13.851 liradan 14.917'ye
Şube Müdürü maaşı 7,281 liradan 7,262'ye
Zam oranları yılın ilk yarısı için belirlendi.
Buna göte Aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,25 arttı, yıllık enflasyon 14,6 öngörülmekteydi.
Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış yapıldı.
* Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya
* En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.
Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:
Genel Müdür maaşı 13.851 liradan 14.917'ye
Şube Müdürü maaşı 7,281 liradan 7,262'ye
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