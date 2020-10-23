Doğum izni kaç gündür? Ücretli ücretsiz doğum izni kaç gündür?

Çalışan anne baba adaylarının bebek heyecanı sararken doğum izinlerinin ne kadar olduğu da merak konusu olmayı sürdürüyor.

Sigortalı çalışan anne adaylarının gebelikte ve gebelik sonrasında kullanması gereken izinlerin tümüne doğum izni deniyor.

Bu açıdan çalışan anne adayları ve annelerin çalışma hayatında bir takım hakları bulunmaktadır.

Peki doğum izni kaç hafta kullanılıyor?

Kadınlarda ve erkeklerde doğum izni kaç gündür?

İşte doğum izni ile ilgili tüm merak edilenler...



SSK’nın çalışan anne adayları ve annelerin doğum izin hakkında ön gördüğü süre doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak açıklanmıştı.

Doğum sürecinde çoğul gebelik ikiz ve üstü söz konusu olursa bu süre 18 haftaya kadar uzatılabiliyor.

Çalışan anneler için izin süresi sona erdikten sonra SSK'lı çalışanlar 12 aya kadar, kamu kuruluşunda çalışanlar ise 24 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkına sahiptirler.



Doğum izni ve doğum raporu hakkındaki hukuki düzenlemenin 4857 Sayılı Kanununun 74. Maddesinde şöyle denilmektedir.

* Ücretsiz izin haricinde süreler SSK'lı gebelerin sağlık durumuna, işinin özelliklerine göre doğumdan önce ve sonrasında gerekirse ücretsiz olarak artırılabilir. SSK’lı çalışanın doğum İzni sürelerinin hepsi doktor raporu dahilin de belirtilir.

* SSK'lı hamile kadına, hamilelik süresi boyunca kontrolleri için ücretli SSK Doğum İzni hakkı verilir

* Gerekli görüldüğü durumlarda, doktor raporu ile hamile kadın sağlık durumuna uygun olarak hafif işlerde çalıştırılabilir. Bu durumda çalışanın ücretinde bir indirim ya da bir kesilme söz konusu olamaz. Ancak bu durumun netliği için doktor raporu şarttır. * Doğum yapan kadının İsteği ya da sağlık açısından gerekliliği durumunda kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanması veya çoğul gebelik durumda 18 haftalık izin süresinden sonra 6 aya kadar ücretsiz SSK Doğum İzni verilir. Bu durumda SSK Doğum İzni, yıllık ücretli izin hakkı izin kullanan Kadının hesabında dikkate alınmaz.* Doğum yapan Kadın işçilere 1 yaşına kadar, çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat bebeğe süt emzirme izni verilir. Bu sürenin hangi saatler diliminde ve kaça bölünerek kullanılacağını anne olan işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresi içerisinde sayılır.



Çalışan anne adaylarının doğum izni alabilmeleri için öncelikle gebe olduklarına dair rapor almaları gerekmektedir.

Anne adayları hamile olduğunu gösterir belgeyi ilgili doktordan aldıktan sonra aynı belgeyi çalıştığı kurumun insan kaynaklarına teslim eder.

Gebelik belgesi devlet hastanelerinin kadın doğum servislerinden alınmaktadır.

Anne adaylarının tüm haklarından sorunsuz bir şekilde faydalanmaları için aldıkları belgeyi bağlı olduğu sigorta kurumuna ulaştırması ve çalıştığı iş yerine de bilgi vermeleri gerekmektedir.



Eşi doğum yapan babalar, ister kamu çalışanı isterse de özel sektör çalışanı olsun artık ücretli izin hakkından faydalanabilmektedirler.

Ancak izin süresi, kamuda ve özel sektörde bir takım farklılıklar gösterir.

Memur olarak çalışan baba adayları eşlerinin doğum yapması halinde, isteği üzerine ya da gereklilik halinde 10 günlük babalık izin hakkı bulunmaktadır.

Özel sektör ya da kamu sektöründe sözleşmeli olarak çalışan personele eşinin doğum yapması halinde 2 gün babalık izni verilirken taşeron olarak çalışan işçiler için de babalık izni normal işçi statüsünde çalışan işçiler ile aynıdır.

Babalık izin hakkı toplam 5 gündür.

