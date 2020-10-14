Doğu Türkistan’ın geleceğine göz diktiler

Zorunlu doğum yasağı politikasından sonuç alamayan Çin yönetimi, Doğu Türkistanlı kadınlara annelik haklarından vazgeçmeleri karşılığında rüşvet teklifinde bulunmaya başladı.

Doğu Türkistan topraklarını işgal altında tutarak Müslüman Uygur halkını acımasız bir soykırıma ve planlı bir asimilasyona maruz bırakan Çin hükümeti, Müslüman nesillerin geleceğine göz dikiyor. Doğu Türkistan’ın kırsal bölgelerine tabelalar asan Çin yönetimi, Müslüman Uygur kadınların annelik haklarını ellerinden almak için rüşvet teklifinde bulunuyor. Uzun yıllardır uyguladığı zorunlu doğum yasağı baskılarından umduğunu bulamayan Çin’in bu çirkin hamlesi, Doğu Türkistan’daki Müslüman halkı yok etmek için planlı bir nüfus imha politikası olarak tepki çekiyor.

Bir asrı aşkın süredir işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan topraklarında Müslüman Uygur halkını dinsizleştirme, millî kimlikten uzaklaştırma politikalarını sürdüren Çin, şimdi de nesilleri imha projesine hız verdi. Doğu Türkistan’ın kırsal alanlarındaki yoksul halkın geçim sıkıntısından faydalanmaya çalışan işgalci Çin, sefalete maruz bıraktığı Uygur halkını ucuz tekliflerle kontrol altına almaya çalışıyor. Çin yönetimi, Uygur kadınlarına annelikten feragat etmeleri karşılığında 4 bin yuan teklif ediyor.

Doğu Türkistan mücadelesinin Türkiye’deki savunucularından İsa Yusuf Alptekin Vakfı Başkanı Doç. Dr. Ömer Kul, skandal tabelayı “Bir millet nasıl yok edilmek isteniyorun somut örneklerinden biri daha. Doğu Türkistan’da bir köye asılan “kısırlaştırma” tabelası; planlı doğum onur belgesi alan aileler kendi rızalarıyla kısırlaştırma ameliyatı olurlarsa bir seferde 4.000 yuan ile ödüllendirilirler” notuyla paylaştı.

Zalim Çin yönetimi, Doğu Türkistan’ın bütün bölgelerinde zorunlu kısırlaştırma uygulamasını yıllardır sürdürüyor. Doğu Türkistan’daki asimile hamleleriyle nüfus hareketlerini kendi lehine çevirmeye çalışan Çin, kısırlaştırma zulmünü dünya kamuoyuna meşru göstermek adına para teklifi kozunu sahaya sürdü. Çin bu sayede, hiçbir kadını zorla kısırlaştırmadıkları mesajını vererek dünya kamuoyunda bir algı oluşturmaya çalışıyor.

