Doğu Türkistan'dan acı haber! Bir alim daha şehit oldu

Çin güçlerinin zulmü altında inleyen Doğu Türkistan'dan acı bir haber geldi. Aktarılan bilgilere göre Doğu Türkistanlı bir alim daha şehit oldu.

Doğu Türkistanlı alim Abdulhakim Mahdum'un oğlu Abdulkayyum Hoca'nın Ağustos ayında Çin zindanlarında şehadete yürüdüğü kaydedildi.

Abdulkayyum Hoca'nın 2017 yılında ailece tutuklandığı öğrenildi.

