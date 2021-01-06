Doğu Perinçek’ten dikkat çeken ‘Melih Bulu’ açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan AKP’li Prof. Dr. Melih Bulu’ya yönelik tepkiler devam ederken, Bulu hakkındaki tartışmalara Cumhur İttifakı’na dışarıdan destek veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı.

Doğu Perinçek, “Üniversite rektörünü üniversite seçer. Her üniversitenin bir geleneği var. Onu bozmamak lazım” dedi.

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Perinçek’in ifadeleri şöyle:



“Üniversite rektörünü üniversite seçer. Ben de sekiz yıl öğretim kadrosunda yer aldım. Eğer rektörünü üniversite seçemiyorsa oraya üniversite denmez. Her üniversitenin bir geleneği var. Onu bozmamak lazım.”

