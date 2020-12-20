Doğu Perinçek'ten aşı açıklaması: Amerikan aşısı olacağım...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te Nagehan Alçı'nın aşı sorusuna yanıt verdi. Alçı'nın, ' Çin aşısı olacak mısınız?' sorusuna yanıt veren Perinçek, ''Ben de Amerikan aşısı olayım diyorum'' dedi.

Perinçek, bu sözlerinin ardından Twitter üzerinden açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

''Amerikan aşısı olacağım. Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek.''



Amerikan aşısı olacağım. Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek.

— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) December 20, 2020



Amerikan aşısı olacağım. Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) December 20, 2020

