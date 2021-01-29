Doğu Perinçek'ten Akşener'e

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Akşener'in milliyetçiliği maske olarak kullandığını savunan Perinçek, “Meral Akşener'in kimliği gladyo, maskesi milliyetçilik. Türk milliyetçisine bakın siz” dedi.

Perinçek, şunları söyledi:

“Meral Akşener'in kimliği gladyo, maskesi milliyetçilik” ifadesini kullanan Perinçek, “Türk milliyetçisine bakın siz. Emniyet Genel Müdürlüğünün İstihbarat Dairesinin başına FETÖ'nün emniyet şeflerini getirdi. Akşener'in emniyet şefleri Ergenekon ve Balyoz'da başrolü üstlendi. Meral Akşener'in kimliği gladyo kraliçesidir” ifadesini kullandı.

Partisinin grup toplantısında Perinçek’in ismini Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e benzeterek telaffuz eden Akşener, şu ifadeleri kullanmıştı:

Meral Akşener'in cevap veremeyeceği sorular var. Ermeni soykırımı yalanını Cinping Perinçek mi bitirdi? Doğu Perinçek bitirdi. Ergenekon'un Silivri duvarlarını 2014 yılında Cinping Perinçek mi yıktı? Doğu Perinçek yıktı. Türk milliyetçiliğinin en önemli işlerinden birisi, Doğu Perinçek önderliğindeki Vatan Partisi yıktı. Gladyo prensesi Akşener neredeydi o zaman? Amerikan senaryoları içerisinde hangi konumlardaydı?

Görüyoruz ki Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, namı diğer “kısmen iktidar”, sayın Cinping Perinçek, “Müslümanım” diye diye gezen Sayın Erdoğan’ı da, “Türk Milliyetçisiyim” diye diye gezen Sayın Bahçeli’yi de, nasıl olduysa esir almış. Çin’in, Türkistan’da, Uygur kardeşlerimize uyguladığı zulme, Avrupa’dan, Amerika’dan ses geliyor, ama Ankara’dan hala çıt çıkmıyor.

