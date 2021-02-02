Doğu Perinçek'in gazetesi Akşener'i ve Yeni Şafak yazarını hedef aldı!

Son dönemde iktidarın ittifak arayışı içerisinde birliktelik kurmanın yollarını aradığı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrıları yaptığı İYİ Parti, kilit parti konumunda. Kamuoyu araştırmalarında da oy potansiyelini giderek artıran İYİ Parti ise CHP ile kurdukları Millet İttifakı'nı devam ettirmekte ısrarlı gözüküyor.

İktidarın isimsiz ortağı Vatan Partisi'nin medyadaki kurumsal yüzü olan Aydınlık, manşet haberle İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hedef aldı ve 'FETÖ' suçlaması yöneltti.



"FETÖ’nün A takımı onun döneminde yükseldi" başlığıyla yayımlanan haberde, "Meral Akşener’in İçişleri Bakanlığı, FETÖ’cü polislerin yükselişinde dönüm noktalarından biri oldu" iddiası ileri sürülürken, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu'ya ağır suçlamalar yöneltti.

3 Kasım 1996’da meşhur Susurluk kazasına atıf yapılan haberde, "Kazadan önce 22 Eylül 1996’da Aydınlık dergisinde yayınlanan MİT raporunda ipuçları kamuoyuna yansıyan, ilişkiler zincirini ortaya koyan kazada, bir emekli Emniyet Müdürü, bir milletvekili ve sahte kimlik taşıyan kanun kaçağı eski bir ülkücü Gladyo tetikçisi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından bu yapıyla ilişkisi ortaya saçılan dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etti. Kaza, Türkiye’de devlet içinde mafya Gladyo yapılanmasının tasfiyesi için bir fırsat ortaya çıkarmıştı. Ama özellikle Emniyet içinde tam tersi oldu" görüşü savunuldu.

O dönem İçişleri Bakanlığı görevine Meral Akşener'in getirildiğini anımsatan Aydınlık, "Akşener’in ilk işlerinden birisi Emniyet’te üst düzey değişiklikler gerçekleştirmek oldu. Önce Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Emin Arslan görevden alındı. Arslan tecrübeli bir istihbaratçı ve FETÖ konusunda uyanık bir polisti. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün atamalarda topladığı Şura’da Fetullahçı polislerin terfisine şerh koymuş ve bunu, Ergenekon operasyonları döneminde bir tertiple tutuklanarak ödemek durumunda kalmıştı" iddiası sıralanıyor.

Akşener'in, daha sonra Emin Arslan’ı görevden alarak yerine Bülent Orakoğlu’yu getirmesine vurgu yapılıyor.

Aydınlık, "Türkiye'de darbe yapmak artık eskisi gibi kolay değil. Çünkü 170 bin kişilik silahlı polis gücü var" sözlerine gönderme yaptığı Bülent Orakoğlu dönemi için, "Emniyet müdürlüğü yaptığı dönemlerde, parasal menfaat elde etmekten, hırsızlık ve adam yaralamaya kadar birçok soruşturmaya hedef oldu, ancak her defasında temize çıkmayı başardı. 12 Mart 1997 tarihinde Emniyet istihbaratının başına getirilen Bülent Orakoğlu’nun Başkanlığı, FETÖ’cü polislerin İstihbarat Dairesi’nde cirit atacağı bir ortam yaratmıştı. FETÖ’nün emniyet içindeki A Takımı önce İstihbarat Dairesi’nde daha sonra diğer birimlerde kilit konumlara bu dönemde yükseltildi" iddiasını öne sürüyor.

Orakoğlu, şu anda iktidarın en büyük savunucularından Yeni Şafak gazetesinde yazarlık yapıyor.

Aydınlık haberinin devamında Akşener için daha birçok suçlama ve iddialar sıralanıyor.

