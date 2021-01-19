Doğu Perinçek Çin aşısı yaptırdı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Parti liderleri, millete önderlik edecek, doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık." dedi.
GÜNDEM 19.01.2021, 16:22
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde CoronaVac aşısını yaptırdı.
Aşının ilk dozunu, hastanenin Kovid-19 Aşı Polikliniği'nde yaptıran Perinçek, tedbir amacıyla bir süre bekledi.
Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Perinçek,, "Parti liderleri, millete önderlik edecek, doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık." dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde önemli rol üstlendiğini, bu nedenle kendisini kutladığını belirtti.
Aşının ilk dozunu, hastanenin Kovid-19 Aşı Polikliniği'nde yaptıran Perinçek, tedbir amacıyla bir süre bekledi.
Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Perinçek,, "Parti liderleri, millete önderlik edecek, doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık." dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde önemli rol üstlendiğini, bu nedenle kendisini kutladığını belirtti.
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