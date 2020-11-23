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Doğu Karadeniz'de aşırı yağışlar yolları kapadı!

Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanağın neden olduğu heyelanlarda çok sayıdaki noktada ulaşım kapandı.

GÜNDEM 23.11.2020, 02:23
Doğu Karadeniz'de aşırı yağışlar yolları kapadı!
Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanağın neden olduğu heyelanlarda, Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçeleri ile Giresun'un Tirebolu ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçe karayolu ulaşıma kapandı.
Trabzon’da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış sırasında meydana gelen heyelanda, Vakfıkebir-Tonya ilçeleri arasındaki karayolunun 4’üncü kilometresi ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri yolun her iki yönünde güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri de yol açma çalışması başlattı.
Şalpazarı ilçesinde ise heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler karayolunu ulaşıma açmak için çalışma sürdürüyor.
Öte yandan Giresun'un Tirebolu ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçe karayolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler bölgede yol açma çalışması başlattı.
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