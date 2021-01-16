Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada bölge genelinde kar yağışının devam edeceği uyarısı yapıldı

Bölgede yer yer buzlanma ve don olayının beklendiği ulaşımda aksamalar olabileceği ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ancak hissedilir derecede azalacağı kaydedildi.

Bölgede, rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan saatte 30 kilometre kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Van Gölü'nde ise rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan eseceği belirtildi.

Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Van ve Hakkari'de 4, Muş'ta 1, Bitlis'te 0 derece olacak.

Ayrıca kuvvetli yağışların etkili olması bununla birlikte kuvvetli rüzgar nedeniyle, yamaçlarda çığ tehlikesi riski buluna da dikkat çekildi.

Açıklamada son olarak Yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

