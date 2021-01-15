Doğu Anadolu kar yağışıyla beyaza büründü

Kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi kar heyecanıyla güne başladı.

Kars, Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, il merkezi ve ilçeleri beyaza bürüdü.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Güzel manzaraların oluştuğu kentlerde, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

