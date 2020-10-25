Doğu Akdeniz’de yeni Navtex! Oruç Reis'e yeni görev

Türkiye Oruç Reis Gemisi'nin sismik araştırma çalışmaları için yeni Navtex yayımladı. Yeni Navtex, 4 Kasım'a kadar geçerli olacak.

Bu son Navtex ile birlikte yeni çalışma alanı belirlenen Oruç Reis, Rodos Adası’nın güneyinde görev yapacak.

Türkiye'nin bir önce ilan ettiği Navtex 27-28 Ekim tarihlerini kapsıyordu.

