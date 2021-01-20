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Doğaz gaz sızıntısında faciadan dönüldü!
Çorum'da meydana gelen doğal gaz sızıntısı 6 kişiyi zehirledi.
GÜNDEM 20.01.2021, 09:30
Çorum'da doğal gaz sızıntısı nedeniyle 5'i aynı aileden, 1'i doktor olmak üzere 6 kişi zehirlendi. Olay anında fenalaşarak kızını arayan baba, olası bir faciayı önledi
Olay, gece geç saatlerde Karakeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Stad Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sızıntısı meydana geldi.
Evde ailesiyle birlikte oturan Mustafa Şahin, kızını arayarak fenalaştıklarını belirtti ve yardım istedi.
Babasının evine giden Meliha Tahtacı; Mustafa, Fatma ve Zahide Şahin'i yarı baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK EKİPLER DE GAZDAN ETKİLENDİ
Yardıma gelen Meliha Tahtacı ve kayınpederi Satılmış Tahtacı ile 112 ekibinde görevli bir doktor, evi kaplayan yoğun gaz sızıntısından etkilendi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişi tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından Çorumgaz ekipleri Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleriyle birlikte eve girerek incelemelerde bulundu.
Olay, gece geç saatlerde Karakeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Stad Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sızıntısı meydana geldi.
Evde ailesiyle birlikte oturan Mustafa Şahin, kızını arayarak fenalaştıklarını belirtti ve yardım istedi.
Babasının evine giden Meliha Tahtacı; Mustafa, Fatma ve Zahide Şahin'i yarı baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK EKİPLER DE GAZDAN ETKİLENDİ
Yardıma gelen Meliha Tahtacı ve kayınpederi Satılmış Tahtacı ile 112 ekibinde görevli bir doktor, evi kaplayan yoğun gaz sızıntısından etkilendi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişi tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından Çorumgaz ekipleri Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleriyle birlikte eve girerek incelemelerde bulundu.
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