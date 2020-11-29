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Doğan Demir kimdir?

Doğan Demir, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak siyasete devam ediyor. CHP'de siyasete başlayan Doğan Demir'in hayatı Doğan Demir kimdir? biyografi içeriğimizde yer alıyor.

GÜNDEM 29.11.2020, 11:03
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Doğan Demir kimdir?
Doğan Demir, Yerel Yönetimler ve Şehircilikten Sorumlu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısıdır. Siyasete CHP gençlik kollarında başlayan Demir, Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanlığı görevinde de bulunmuştur. Doğan Demir'in hayatı ve kariyeri zaman zaman merak edilenler arasında yer alıyor. Doğan Demir'in hayatı Doğan Demir kimdir? biyografi içeriğimizde... 

Doğan Demir, 1973 yılında Muş Varto'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta okulu Varto'da, liseyi Adana Yapı Meslek Lisesi Makina Bölümü’nde bitirmiş ve hâlâ Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde son sınıf öğrencisidir.
1992 yılında CHP yeniden kurulurken Kocaeli Derince'de kurucu gençlik kolları başkanı olarak uzun yıllar görev yapmış, daha sonra İl Sekreterliği, Başkan Yardımcılığı, 2004 - 2009 yılları arasında belediye meclis üyeliği yapmıştır.
2009 - 2013 yılları arasında Türkiye'nin en büyük ve örgütlü Alevi kurumu olan Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanlığı, 2013 - 2019 yılları arasında da derneğin Genel Başkanlığı’nı yapmıştır. Aynı zamanda Alevi kurumlarının çatı kuruluşu olan Alevi Bektaşi Federasyonu’nda Genel Sekreter görevini yürütmüştür.
2015 yılında Avrupa Alevi kurumları tarafından düzenlenen, “Türkiye'deki hak ihlalleri” konulu sunumda Avrupa Birliği Parlamentosu’nda konuşmacı olarak katılmıştır.
2017 yılında Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından davet edilen ve dünyanın birçok ülkesinden en etkin din ve inanç temsilcisi olarak katılan 100 kişiden biri olmuştur. Ayrıca ülkemizden seçilen tek kişidir.
2019 yılında İngiltere'de düzenlenen “Beş Günlük Dünyada Barış” konulu panele davet edilmiştir.
Ayrıca Avrupa'nın birçok ülkesinde çeşitli panellere katılmıştır.
2019 yılı Aralık ayında kurulan Gelecek Partisi kurucular arasında yer almış ve şu anda Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
30 yıldır ticaret ile uğraşmakta, biri aile şirketi, diğeri de iki ortaklı farklı iş alanlarını içinde barındıran Pera Grup adında iki firmanın sahibidir.
Evli iki çocuk ve iki torun sahibidir.
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