Doğal nar ekşisi nasıl yapılır? Doğal nar ekşisi tarifi ve yapımı...

Özellikle salata ve meze çeşitlerinde yaygın olarak yapılan nar ekşisi mutfaklarımızın vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Çoğu zaman hazır olarak satın alınan nar ekşisi çeşitleri, genellikle içerisinde kıvam artırıcı, tatlandırıcı ve renklendirici gibi birbirinden farklı kimyasallar bulunmakta ki bu da sağlığımızı tehdit ediyor.

Oysa evde yapacağınız küçük dokunuşlarla sağlıklı nar ekşi yapmanız mümkün.

Peki organik nar ekşisi nasıl yapılır. İşte nar ekşisi yapmanın püf noktaları...



Nar ekşisi yapmak için ekşi nar ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz yeterli olacaktır.



Nar ekşisi yapımı için kaç tane nara ihtiyacımız var bu tanesine ve kaynama süresine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

5 kg kabuklu ekşi nar (Yaklaşık 300-350 ml nar ekşisi çıkıyor.

15 kg kabuklu nardan ise yaklaşık 1 lt nar ekşisi çıkmakta.)



Ev yapımı organik nar ekşisi temizleme, sıkma ve pişirme gibi aşamalardan geçiyor.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer püf nokta ise nar ekşisine sonradan tuz ilave etmeyi unutmayın. Aksi takdirde mayalanma süreci devam edecektir.

Nar tanelerini kolay yoldan çıkarmak için bir tahta kaşığı işinizi görecektir.

Narın kesilen kısım avuç içinde kalacak şekilde tahta kaşık yardımıyla kabuğuna vurularak nar taneleri kabuklarından ayırın

Etrafa sıçramaması için de bu işlemi geniş çukur bir leğende yapın..



* İlk olarak narları iyice yıkayın ve ortadan ikiye ayırın daha sonra da görünen zarlı kısımlarını temizleyin.

* Narlarınızı temizledikten sonra bir narenciye sıkacağı ile suyunu sıkın.

* Daha sonra nar suyunu çelik bir tencereye aktarın ve kaynatmaya başlayın. 3 - 3,5 saatin sonunda pekmez kıvamına ulaştığından emin olun.

* Üzerinde oluşacak köpükleri ara sıra bir süzgeç yardımıyla alın. Nar suyunu kontrol ederken mutlaka karıştırın.

*Altı kapatıldıktan sonra soğuyana kadar dinlendirin.

* Nar ekşisi koyu kıvama geldikten sonra sterilize edilmiş kuru şişelere doldurun.

* En sonunda ise içerisini doldurduğunuz şişelerin ağızlarını kuru kapaklarla sıkı bir şekilde kapatın.

* Cam şişe veya kavanozlara doldurularak buzdolabında saklayın.

