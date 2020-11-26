Siyasete Demokrasi ve Atılım Partisi ile başlayan Doğa Şanlıoğlu, Gençlik Politikalarından Sorumlu DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Genç siyasetçi Doğa Şanlıoğlu, DEVA Partisi Kurucu Üyeleri arasında da yer aldı. Doğa Şanlıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Doğa Şanlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nerelidir? diye merak ediyorsanız biyografi içeriğimizden okuyabilirsiniz.

1992 yılında İstanbul’da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Anabilim Dalında, bir kitlesel fonlama türü olan ICO’nun hukuki altyapısına yönelik yazdığı teziyle tamamladı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şanlıoğlu, halen serbest avukatlık mesleğini icra etmekte ve hukukun ekonomiyle kesişen noktaları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.Şanlıoğlu, DEVA Partisi Kurucu Üyeler arasında yer aldı. Doğa Şanlıoğlu, Gençlik Politikalarından Sorumlu DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

