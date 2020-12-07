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Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan yaban keçisi açıklaması
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü, Amerikalı bir avcının yaban keçisi avı yaptırılacağına dair haberlere hakkında açıklama yaptı.
GÜNDEM 07.12.2020, 07:14
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli'de bir Amerikan vatandaşına yaban keçisi avı yaptırılacağı haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.
Konuya dair DKMP 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son bir hafta içesinde çeşitli basın organlarında ve sosyal medyada Tunceli'ye bağlı Salördek devlet avlağında Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından bir Amerikan vatandaşına yaban keçisi avı yaptırılacağı yönünde haberler çıkmıştır. Tunceli'de haber konusu yaban keçisi avının yapılması söz konusu değildir."
Konuya dair DKMP 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son bir hafta içesinde çeşitli basın organlarında ve sosyal medyada Tunceli'ye bağlı Salördek devlet avlağında Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından bir Amerikan vatandaşına yaban keçisi avı yaptırılacağı yönünde haberler çıkmıştır. Tunceli'de haber konusu yaban keçisi avının yapılması söz konusu değildir."
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