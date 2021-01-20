Doçentlikte dil puanı yükselebilir

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yüz binlerce akademisyeni doğrudan ilgilendiren doçentlik için aranan yabancı dil sınavında 55 puan sınırının düşük olduğu ve daha yüksek puan talep edildiği yönündeki isteklerine cevap verdi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, yayınladığı mesajda durumun öğretim elemanlarına danışılacağını açıkladı. Saraç, doktora eğitimi için aranan asgari yabancı dil puanının 55 iken doçentlik müracaatında da aynı puanın aranmasının zafiyet olduğuna yönelik gelen mesajlar doğrultusunda bu puanın yükseltilmesi için görüşlerin geldiğini belirtti.

Doçentlik başvurularında asgari yabancı dil puanının 55 olmasının YÖK’ün son zamanlarda kalite eksenli çalışmalarının yanında zafiyet olduğunu belirten görüşlerin de bulunduğunu ifade eden Saraç, son zamanlarda izlenen politikalar ile uyumlu olması için asgari puanın yükseltilmesine yönelik tekliflerin bulunduğunu belirtti.

Gelen teklifler doğrultusunda YÖK’ün harekete geçtiğini belirten Saraç, öğretim elemanlarının görüşünü almak amacıyla bir anket hazırlandığını ve anketin tüm öğretim elemanlarına ulaştırıldığını belirtti. Yeni YÖK olarak, sistemde bütünü ilgilendiren konularda geniş katılımlı karar alma yöntemlerine yöneldiklerini vurgulayan Saraç, bugünden sonra da kısa anketler ile öğretim elemanlarına göndereceklerinin altını çizdi.

