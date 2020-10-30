DNA araştırması açıklandı! İnsanın ilk evcilleştirdiği hayvan hangisi?
İngiltere'de yapılan DNA araştırma sonuçlarına göre insanın ilk önce evcilleştirdiği hayvanın hangisi olduğu tespit edildi.
GÜNDEM 30.10.2020, 05:13
İngiltere'de yapılan bir araştırma, köpeklerin son Buzul Çağı'nın sonunda yani yaklaşık 11 bin yıl önce evcilleştirilmiş olabileceğini gösterdi.
Bu da köpeklerin, insanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan olduğunu doğruluyor. Araştırma kapsamında, uluslararası bir ekip, dünyanın dört bir yanında çeşitli kültürlerle özdeşleştirilen 27 eski tür köpeğin kalıntılarını ve DNA'larını incelendi.
Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmayı yürüten ekipten, Oxford Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Greger Larson, "Köpekler hayvanlar arasında bizim en eski ve en yakın partnerimiz" dedi.
Larson, "Eski köpeklerden incelediğimiz DNA örnekleri bize, ortak geçmişimizin ne kadar geriye gittiğini gösteriyor. Bu araştırma nihayetinde, bu derin ilişkinin ne zaman ve nerede başladığını anlamamıza yardımcı olacak" diye konuştu.
Bu da köpeklerin, insanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan olduğunu doğruluyor. Araştırma kapsamında, uluslararası bir ekip, dünyanın dört bir yanında çeşitli kültürlerle özdeşleştirilen 27 eski tür köpeğin kalıntılarını ve DNA'larını incelendi.
Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmayı yürüten ekipten, Oxford Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Greger Larson, "Köpekler hayvanlar arasında bizim en eski ve en yakın partnerimiz" dedi.
Larson, "Eski köpeklerden incelediğimiz DNA örnekleri bize, ortak geçmişimizin ne kadar geriye gittiğini gösteriyor. Bu araştırma nihayetinde, bu derin ilişkinin ne zaman ve nerede başladığını anlamamıza yardımcı olacak" diye konuştu.
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