Diyarbakır’da mutasyonlu koronavirüs tespit edildi

Lice ilçesi Dernek Mahallesi'nde, yaşayan bir kişi baş, karın ve eklem ağrısı nedeni ile hastaneye gitti. Ardından söz konusu kişide, mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan koronavirüs tespit edildi.

Yapılan tetkiklerinin ardından evde tedavisine başlandı. Mutasyonlu koronavirüs taşıyıcısı olan köylünün, daha önce yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas etmediği kaydedildi.

Lice Kaymakamlığı, mahallenin 14 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı.

