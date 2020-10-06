Diyarbakır’da bir ABD’li
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yasaklı bölgede drone uçuran Mark John Xenakes gözaltına alındı.
GÜNDEM 06.10.2020, 07:00
İfadesinde 14 yıl ABD ordusuna bağlı uçak helikopter firmasında çalıştığını, 3 yıl drone uçurduğunu, drone uzmanı olduğunu ifade etti.
Diyarbakır’da yasak bölgede izin almadan drone uçuran ABD’nin Pensilvanya eyaleti nüfusuna kayıtlı şahıs, gözaltına alındı. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yasaklı bölgede drone uçurulduğu bilgisini alan güvenlik güçleri, bölgeye hareket etti. Bölgede bir kişiyi tespit eden polis ekipleri, şüphelinin üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramada şahsın isminin Mark John Xenakes olduğu ve ABD’nin Pensilvanya eyaletine kayıtlı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinde 14 yıl ABD ordusuna bağlı uçak helikopter firmasında çalıştığını, 3 yıl drone uçurduğunu, drone uzmanı olduğunu ifade etti. Şüpheli, alanın yasaklı alan olduğunu bilmediğini, Diyarbakır surlarının görüntüsünü çektiğini kaydetti.
Diyarbakır’da yasak bölgede izin almadan drone uçuran ABD’nin Pensilvanya eyaleti nüfusuna kayıtlı şahıs, gözaltına alındı. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yasaklı bölgede drone uçurulduğu bilgisini alan güvenlik güçleri, bölgeye hareket etti. Bölgede bir kişiyi tespit eden polis ekipleri, şüphelinin üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramada şahsın isminin Mark John Xenakes olduğu ve ABD’nin Pensilvanya eyaletine kayıtlı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinde 14 yıl ABD ordusuna bağlı uçak helikopter firmasında çalıştığını, 3 yıl drone uçurduğunu, drone uzmanı olduğunu ifade etti. Şüpheli, alanın yasaklı alan olduğunu bilmediğini, Diyarbakır surlarının görüntüsünü çektiğini kaydetti.
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