Diyarbakır'da, 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı.
GÜNDEM 12.11.2020, 23:10
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, koronavirüs salgınına yönelik alınacak ek tedbirler kapsamında toplandı. Toplantıda, 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Karara ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Koronavirüs salgınının İlimizdeki seyrine göre hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."
"Koronavirüs salgınının İlimizdeki seyrine göre hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."
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