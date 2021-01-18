Diyarbakır Münir Karaoğlu koronavirüse yakalandı

Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir takım belirtiler üzerine Pazar günü COVID-19 testi yaptırdığını kaydetti.

Yaptırdığı testin pozitif çıktığını aktaran Karaoğlu, tedavisinin evde devam ettiğini, durumunun iyi olduğu söyledi.

