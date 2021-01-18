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Diyarbakır Münir Karaoğlu koronavirüse yakalandı
Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
GÜNDEM 18.01.2021, 12:05
Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir takım belirtiler üzerine Pazar günü COVID-19 testi yaptırdığını kaydetti.
Yaptırdığı testin pozitif çıktığını aktaran Karaoğlu, tedavisinin evde devam ettiğini, durumunun iyi olduğu söyledi.
Yaptırdığı testin pozitif çıktığını aktaran Karaoğlu, tedavisinin evde devam ettiğini, durumunun iyi olduğu söyledi.
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