Diyarbakır işsizler diyarı oldu

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, yaptığı basın açıklamasında kentteki esnafın büyük zorluklar yaşandığı ve bunun da kepenklerin indirilmesine işsizliğin artmasına neden olduğunu kaydetti.



Son bir yılda esnaf odalarına kayıtlı bine yakın işyerinin kapandığını belirten Bozan, “Pandemi önlemlerinin uzaması halinde, bu sayının çok daha artacağı kesindir. Kapanan iş yerleri veya esnafın küçülmeye gitmesi ile Diyarbakır’daki işsizlere yaklaşık 35 bin yeni işsiz eklenmiştir. Bu kadar kapsamlı olan sıkıntıya, iktidarın kısmi olarak yaptığı 750 kira gibi cüzi yardımlar, il valiliğin 2750 kişiye vereceği 1500 TL nakit ve 7500 kişiye vereceği gıda kolisi önemlidir ve takdir ediyoruz, ancak çok yetersiz ve sembolik olmuştur” dedi.



Diyarbakır esnafının üretim yetersizliği ve terör olayları gibi nedenlerden dolayı ‘dezavantajlı sınıf’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Bozan, esnaf için alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı: “Bağ-Kur ve vergi borçları ertelemek yerine silinmelidir. Elektrik, su ve doğalgaz faturaları pandemi önlemlerinin son bulması ve esnafın iş yapmaya başladığı, en az 6 ay sonrasına ertelenmelidir.



Esnafın ayakta kalabilmesi için, meslek ve iş hacmine göre, en az bir yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli ve faizsiz, 50 bin ile 150 bin TL arası nakit desteği verilmelidir. Esnafın daha önce aldığı krediler, pandemi önlemlerinin son bulması ve esnafın iş yapmaya başladığı aydan itibaren, en az 6 ay sonrasına faizsiz olarak ertelenmelidir. İktidar, beton yatırımlarından vazgeçip üretim ve istihdama yönelik yatırımlara dönmelidir.”

