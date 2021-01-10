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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 İtfaiye Eri alacak!
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 İtfaiye Eri alacak. İşte alım şartları...
GÜNDEM 10.01.2021, 20:51
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 İtfaiye Eri alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacaktır." ifadeleri kullandı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacaktır." ifadeleri kullandı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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