Diyanet'ten Kur'an Kursları için korona kararı! Eğitimler nasıl olacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgını kapsamında Kur'an kurslarına dair önemli bir karar aldı.
GÜNDEM 30.11.2020, 01:44
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Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm dünyada ve yurtta seyrini gittikçe ağırlaştıran koronavirüs salgını kapsamında eğitim planlamalarını güncelliyor.
Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı, her bölgede farklılık gösteren koronavirüs (Covid -19) salgını seyrine göre, her türdeki Kur'an Kursu (Yatılı hafızlık, gündüzlü hafızlık kursları, 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları) eğitimleri için uzaktan eğitim uygulamasını Hıfzısıhha kurulu kararlarına göre belirleyecek.
Diğer yandan eğitim merkezlerinde ve müftülükler bünyesinde devam eden her türlü hizmet içi eğitimler ise uzaktan devam edecek.
Konuya ilişkin resmi yazı 81 il ve tüm ilçe müftülüklerine gönderildi
Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı, her bölgede farklılık gösteren koronavirüs (Covid -19) salgını seyrine göre, her türdeki Kur'an Kursu (Yatılı hafızlık, gündüzlü hafızlık kursları, 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları) eğitimleri için uzaktan eğitim uygulamasını Hıfzısıhha kurulu kararlarına göre belirleyecek.
Diğer yandan eğitim merkezlerinde ve müftülükler bünyesinde devam eden her türlü hizmet içi eğitimler ise uzaktan devam edecek.
Konuya ilişkin resmi yazı 81 il ve tüm ilçe müftülüklerine gönderildi
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