Diyanet-Sen’den “Din ve Toplum” konulu fotoğraf yarışması

Diyanet-Sen tarafından bu yıl 2’nci kez düzenlenecek olan Uluslararası “Din ve Toplum” Fotoğraf Yarışması Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) onayı ile gerçekleştiriliyor. Müslümanları konu almasıyla da dünyada ilk ve tek FIAP onaylı fotoğraf yarışması olma özelliğini taşıyor. Yarışmaya başvurular 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

2. Uluslararası Din ve Toplum Fotoğraf Yarışması’nda, yaşayan İslam kültür ve medeniyetinin çeşitli coğrafya ve beldelerdeki izdüşümleri ile insanların bunlarla olan ilişkileri ile alakalı fotoğraflar değerlendirilecek. Yarışma ile Diyanet-Sen, İslam’ın yeryüzünde sahip olduğu kültürel, tarihi, sanat ve mimari varlıkları; bunların insanlar ve doğayla olan ilişkilerini, Müslümanların dini eylem ve hareketlerinin, kültür varlıklarıyla birlikteliğini ortaya koymayı hedeflediklerini açıkladı.

Düzenledikleri fotoğraf yarışması ile Müslümanların yaşadıkları coğrafyayı, çevreyi, belde ve şehirleri nasıl anlamlandırdıkları ve mamur hâle getirdiklerini kaliteli fotoğraflarla toplumlara tanıtıp, İslam kültür ve medeniyetinin, tarihi ve kültürel varlıklarının ne denli değerli olduklarının farkındalığını artırılması hedefleniyor.

Mehmet Fahri ÖZKAN / Ankara

