Diyanet-Sen ve Büro-Memur-Sen’e “hayırlı olsun” ziyareti

Milli Gazete Ankara Temsilcisi ve TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir ve Büro-Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Milli Gazete Ankara Temsilcisi ve TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz, geçtiğimiz aylarda düzenlenen kongrelerle göreve başlayan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir ve Büro-Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan’a “‘hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Ziyarette Yılmaz, Diyanet-Sen’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını belirterek, “Diyanet-Sen sendikacılığa farklı bir bakış açısı getirmiştir. Sivil toplum örgütlerinin öneminin daha iyi anlaşılmasına vesile olmuştur. Yalnızca din görevlilerinin değil bütün masumların haksızlığa uğrayanların da sesi olmuştur” dedi.



Büro-Memur-Sen ziyaretinde de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, sendikal iş kolunda önemli çalışmalara imza atıldığını bu noktada başta konfederasyon olmak üzere memurun hakkının korunduğunu kaydederken; Genel Başkan Yusuf Yazgan ise medyada doğru anlaşılmanın çok önemli olduğunu ve bu doğrultuda yapılan yayıncılığın önemsediklerini ifade etti. Ziyaretlerde Mustafa Yılmaz her iki genel başkana “Davam” kitabı ile “Necmettin’in Dünyası” kitap setini hediye etti.

Mehmet Fahri ÖZKAN / ANKARA

