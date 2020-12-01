Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan koronavirüs çağrısı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs sürecinde sigarayla mücadelenin de sürdürülmesi çağrısı yaptı.
GÜNDEM 01.12.2020, 05:42
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından sigarayı bırakma çağrısı yaptı. Erbaş, yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:
" Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günleri fırsat bilerek her gün on binlerce kişinin ölümüne sebep olan sigara ile de mücadelemizi topyekun sürdürelim. Sigaranın hem kendi bulaşıcılığına hem de bu ve benzeri virüslerin bulaşıcılığını artırmasına da son vermiş olalım."
Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günleri fırsat bilerek her gün on binlerce kişinin ölümüne sebep olan sigara ile de mücadelemizi topyekün sürdürelim.
Sigaranın hem kendi bulaşıcılığına hem de bu ve benzeri virüslerin bulaşıcılığını artırmasına da son vermiş olalım.
" Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günleri fırsat bilerek her gün on binlerce kişinin ölümüne sebep olan sigara ile de mücadelemizi topyekun sürdürelim. Sigaranın hem kendi bulaşıcılığına hem de bu ve benzeri virüslerin bulaşıcılığını artırmasına da son vermiş olalım."
Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günleri fırsat bilerek her gün on binlerce kişinin ölümüne sebep olan sigara ile de mücadelemizi topyekün sürdürelim.
Sigaranın hem kendi bulaşıcılığına hem de bu ve benzeri virüslerin bulaşıcılığını artırmasına da son vermiş olalım.
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