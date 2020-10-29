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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki saldırıya kınama
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kınadı.
GÜNDEM 29.10.2020, 23:57
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kınayarak tepki gösterdi.
Twitter hesabından konuya dair paylaşım yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:
"İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır. İnancı, ırkı ne olursa olsun bu beş şeye zarar vermek haramdır. Fransa'da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum."
Twitter hesabından konuya dair paylaşım yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:
"İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır. İnancı, ırkı ne olursa olsun bu beş şeye zarar vermek haramdır. Fransa'da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum."
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