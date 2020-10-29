Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki saldırıya kınama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kınayarak tepki gösterdi.

Twitter hesabından konuya dair paylaşım yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır. İnancı, ırkı ne olursa olsun bu beş şeye zarar vermek haramdır. Fransa'da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum."

