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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cami baskına tepki
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'daki camiye yapılan çirkin polis baskına tepki gösterdi.
GÜNDEM 23.10.2020, 02:27
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınına ilişkin tepki gösterdi.
Twitter hesabından camiye yapılan çirkin baskınla ilgili paylaşım yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:
" Almanya'nın başkenti Berlin’de bölgenin merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii’ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum."
Ayrıca Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı hakkında da açıklamada bulunan Erbaş, sözlerine şöyle deavm etti:
"Özellikle Avrupa’da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez."
Almanya'nın başkenti Berlin’de bölgenin merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii’ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum.
— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 22, 2020
Almanya'nın başkenti Berlin’de bölgenin merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii’ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 22, 2020
Twitter hesabından camiye yapılan çirkin baskınla ilgili paylaşım yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:
" Almanya'nın başkenti Berlin’de bölgenin merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii’ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum."
Ayrıca Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı hakkında da açıklamada bulunan Erbaş, sözlerine şöyle deavm etti:
"Özellikle Avrupa’da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez."
Almanya'nın başkenti Berlin’de bölgenin merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii’ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum.
— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 22, 2020
Almanya'nın başkenti Berlin’de bölgenin merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii’ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 22, 2020
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