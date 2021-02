Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sigarayı bırakma çağrısında bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla sigarayı bırakma çağrısında bulunarak, “Sigarayla mücadelemizi topyekûn sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim.” dedi.

Erbaş’ın mesajının tamamı şu şekilde:



“Her yıl Türkiye’de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekûn sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun.”