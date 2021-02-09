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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sigarayı bırakma çağrısında bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
GÜNDEM 09.02.2021, 13:10
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla sigarayı bırakma çağrısında bulunarak, “Sigarayla mücadelemizi topyekûn sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim.” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında sigaranın sebep olduğu ölüm oranlarına dikkat çekerek, “Sigarayla mücadelemizi topyekûn sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim.” çağrısında bulundu.
Erbaş’ın mesajının tamamı şu şekilde:
“Her yıl Türkiye’de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekûn sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim.
9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun.”
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında sigaranın sebep olduğu ölüm oranlarına dikkat çekerek, “Sigarayla mücadelemizi topyekûn sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim.” çağrısında bulundu.
Erbaş’ın mesajının tamamı şu şekilde:
“Her yıl Türkiye’de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekûn sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim.
9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun.”
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