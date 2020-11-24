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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Öğretmenler Gününü kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

GÜNDEM 24.11.2020, 12:20
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Öğretmenler Gününü kutladı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, “Yarınlarımıza güzellikler katan, nesillerimizi geleceğe hazırlayan, bilgi ve hikmetle bir medeniyet inşa eden öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, bu ulvi ve mukaddes görevi ifa ederken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Yarınlarımıza güzellikler katan, nesillerimizi geleceğe hazırlayan, bilgi ve hikmetle bir medeniyet inşa eden öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, bu ulvi ve mukaddes görevi ifa ederken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.#24KasımÖğretmenlerGünü
— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 24, 2020

Yarınlarımıza güzellikler katan, nesillerimizi geleceğe hazırlayan, bilgi ve hikmetle bir medeniyet inşa eden öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, bu ulvi ve mukaddes görevi ifa ederken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.#24KasımÖğretmenlerGünü — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 24, 2020
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