Diyanet camiası sessiz kalmayacak

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesini sert bir dille eleştirerek, “Müslümanların ortak kutsal değeri, mukaddes Kâbe’mize yapılan bu hadsiz saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların kutsal mekânı Kâbe’ye yapılan hadsiz saldırıya tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Kâbe’nin fotoğrafının yere serilmesinin açıkça bir provokatif eylem olduğunu kaydetti. Eylemden sorumlu kişilerin derhal bulunarak yargı önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.



Kimsenin toplumsal barışı bozmaya, inanç özgürlüğünü hedef almaya ve kutsallarımıza saldırmaya hakkı olmadığını belirten Güldemir, “Bu bir düşünce özgürlüğü değil, açıkça provokasyondur. Hem de çok çirkin bir provokasyon. Bu provokasyonlar ile milletin sinir uçlarına dokunarak kaos peşinde koşanlar, ülkeye en büyük ihaneti yapmaktadırlar. Bu ihanetler karşısında susmayan Diyanet camiası bundan sonra da sessiz kalmayacaktır” diye konuştu.



Dünya ve ülke olarak korona dolayısıyla yaşanan zor günlerde yaşanan bu provokatif eyleme toplumun izin vermeyeceğinin altını çizen Güldemir, “Birlik ve beraberliğe, birbirimize destek olmaya daha çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde bu ayrıştırıcı, provokatif tavır, ülkesini, halkını seven insanların takınacağı bir tavır değildir. Bu düpedüz hadsizliktir ve haddini bilmeyenlere bu halk gayet güzel haddini bildirecektir” şeklinde konuştu.



Yapılan eylem hakkında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturmanın memnuniyet verici olduğunu kaydederken, Diyanet-Sen olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Güldemir, “Sorumluların bir an önce adalet önünde hesap vermesini ve tüm Müslümanlardan özür dilemesini bekliyoruz” dedi.

Mehmet Fahri ÖZKAN / Ankara

