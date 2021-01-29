Dışişleri'nden flaş Suriye açıklaması

Suriye Anayasa Komitesi'nin beşinci toplantısı kapsamında Türkiye- Rusya- İran arasında gerçekleştirilen istişarelere ilişkin ortak açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Astana formatının garantörleri olarak üç ülkenin Anayasa Komitesi süreciyle ilgili olarak takip eden hususlarda mutabık kaldığını duyurdu. Türkiye, İran ve Rusya'nın, Astana formatı kapsamında Rusya'nın Soçi kentinde 16-17 Şubat'ta bir araya gelmesi öngörülüyor.

Türkiye, Rusya ve İran tarafından pazartesi günü Cenevre'de başlayan Suriye Anayasa Komitesi'nin beşinci toplantısı marjında yapılan istişarelere ilişkin ortak açıklama yayınlandı.

Türkiye, Rusya ve İran tarafından pazartesi günü İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi'nin beşinci toplantısı marjında yapılan istişarelere ilişkin ortak açıklama yayınlandı.

