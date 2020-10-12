Dışişleri duyurdu: Türkiye ile Japonya arasında imzalanacak
Dışişleri Bakanlığı, yarın Ankara’da Japonya ile Teknik İşbirliği Anlaşması’nın imzalanacağını bildirdi.
GÜNDEM 12.10.2020, 20:35
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kadim dostluk bağlarına sahip olduğumuz Japonya'yla ilişkilerimiz 2013 yılında kurulan stratejik ortaklık temelinde hızla gelişmektedir. Japonya hâlihazırda ülkemizin Doğu Asya'daki en büyük ticaret ortaklarından birisidir. Ekonomik ilişkilerimizin önemli bir boyutunu ikili teknik işbirliği oluşturmakta olup, 1959 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) bu alandaki çalışmalara önemli katkılarda bulunmaktadır. Sözkonusu anlaşmanın JICA'nın ülkemizdeki teknik işbirliği faaliyet ve projelerine ivme kazandırması beklenmektedir" denildi.
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