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Dışişleri Bakanlığından Ukrayna’ya başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkiv şehrinde bir huzurevinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziyelerin iletti.
GÜNDEM 22.01.2021, 10:35
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Harkiv şehrinde bugün bir huzurevinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. “Dost ve kardeş Ukrayna halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz” denilen açıklamada, elim olayda hayatını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar dileğinde bulunuldu.
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