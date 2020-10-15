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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına dair açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerine karşı düzenlenen ve 11'i asker, 14 kişi hayatını kaybettiği terör saldırısı hakkında açıklama yaptı.
GÜNDEM 15.10.2020, 22:29
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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısına dair açıklama yaptı.
Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Pakistan’ın Belucistan eyaleti ile Kuzey Veziristan bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve çok sayıda güvenlik personelinin can kaybına yol açan terör saldırıları üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."
Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Pakistan’ın Belucistan eyaleti ile Kuzey Veziristan bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve çok sayıda güvenlik personelinin can kaybına yol açan terör saldırıları üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."
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