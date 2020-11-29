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Dışişleri Bakanlığı'ndan İran mesajı:

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer programında görevli bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

GÜNDEM 29.11.2020, 00:58
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İran mesajı:
Dışişleri Bakanlığı,  İran'ın nükleer programında görevli bilim insanı  Muhsin Fahrizade'nin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade’nin Tahran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran Hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz.Türkiye, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşıdır. Bu doğrultuda, sözkonusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz."
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