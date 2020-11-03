Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'daki terör saldırısı için kınama

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını hakkında kınama açıklaması yaptı.

Konuya dair açıklamasında başsağlığı açıklaması yapan Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

"Viyana’da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir."

