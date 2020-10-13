“Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü” Kohen’e verildi
Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü” Cumhurbaşkanlığı İstanbul Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen törenle gazeteci Sami Kohen’e verildi.
GÜNDEM 13.10.2020, 05:34
Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü’nü Kohen’e takdim etmekten onur duyduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İstanbul Dolmabahçe Ofisi’nde “Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Gazeteci Sami Kohen’e “Üstün Hizmet Ödülü”nün verildiği törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kohen’in ailesi de katıldı. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü’nü Kohen’e takdim etmekten onur duyduğunu söyledi. Bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü’nün 140 gerçek ve tüzel kişiye verildiğini, bunlardan 136’sının gerçek kişi ve 4’ünün tüzel kişi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bakanlığı döneminde de bu ödülü 10 kişiye takdim etme imkanı bulduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Kohen’e ödülünü takdim etti.
Cumhurbaşkanlığı İstanbul Dolmabahçe Ofisi’nde “Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Gazeteci Sami Kohen’e “Üstün Hizmet Ödülü”nün verildiği törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kohen’in ailesi de katıldı. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü’nü Kohen’e takdim etmekten onur duyduğunu söyledi. Bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü’nün 140 gerçek ve tüzel kişiye verildiğini, bunlardan 136’sının gerçek kişi ve 4’ünün tüzel kişi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bakanlığı döneminde de bu ödülü 10 kişiye takdim etme imkanı bulduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Kohen’e ödülünü takdim etti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü