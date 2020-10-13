“Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü” Kohen’e verildi

Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü’nü Kohen’e takdim etmekten onur duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İstanbul Dolmabahçe Ofisi’nde “Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Gazeteci Sami Kohen’e “Üstün Hizmet Ödülü”nün verildiği törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kohen’in ailesi de katıldı. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü’nü Kohen’e takdim etmekten onur duyduğunu söyledi. Bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü’nün 140 gerçek ve tüzel kişiye verildiğini, bunlardan 136’sının gerçek kişi ve 4’ünün tüzel kişi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bakanlığı döneminde de bu ödülü 10 kişiye takdim etme imkanı bulduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Kohen’e ödülünü takdim etti.

