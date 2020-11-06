Dışişleri Bakanlığı Siyonist İsrailli teröristlere tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail'in Filistinlilere ait olan 70'de fazla yerleri yıkamasına tepki gösterdi.

Resmi internet sitesinden Siyonist İsrail rejimine tepki gösteren Bakanlık, şu açıklamayı yaptı:

"İsrail, işgal altında bulundurduğu Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait yerleşim, yaşam, eğitim ve sağlık tesislerini içeren 70'i aşkın yapıyı yıkıp, Doğu Kudüs'ün merkezinde Filistinlilere ait 200 iş yerine yönelik tahliye ve yıkım kararı almak suretiyle, saldırgan ve hukuk tanımaz politikasını bir kez daha göstermiştir. Bu eylemin Covid-19 salgınının sürdüğü bir ortamda yapılması durumun vahametini daha da artırmaktadır. Türkiye, Filistin topraklarındaki İsrail işgalini daha da derinleştirmeye ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeye yönelik bu tür hukuk ve insanlık dışı uygulamaları reddetmeye ve Filistin halkının yanında yer almaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edecektir."

