Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: AB verdiği sözleri tutmalı

Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de AB ve NATO ile temasları sonrasında değerlendirmelerde bulundu.



AB ile ilişkiler hakkında konuşan Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, "Diyaloğu devam ettirme konusunda AB ile hemfikiriz. Somut atılabilecek adımları gözden geçirdik. Biz vize serbestisi konusunda bir adım bekliyoruz" dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşmek için Brüksel'de bulunuyor.

