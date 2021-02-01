Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Saner ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC’de Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmenin ardından KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner ile görüştü.Bakan Çavuşoğlu’nun KKTC’li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelmesi bekleniyor.

