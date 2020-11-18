Disipline sevk edilmişti: CHP'de flaş istifa!

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Aksoy'un açıklamasında "Basına ve kamuoyuna; sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemen'imize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP’den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim." dedi.

pic. twitter.com/j1tSCS2ddj

— Serdar Aksoy (@BskSerdarAksoy) November 18, 2020



Serdar Aksoy kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Aksoy hakkındaki şikayetleri Genel Merkez'e bildirmişti.

pic. twitter.com/j1tSCS2ddj — Serdar Aksoy (@BskSerdarAksoy) November 18, 2020

