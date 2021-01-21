Diş taşı neden olur? Nasıl temizlenir ve önlenir? Zararları nelerdir?

Kişiden kişiye değişse de diş taşı nedeniyle genellikle altı ayda bir diş taşı temizliği yapılması önerilir.

Diş taşı diğer adıyla tartar diş eti çizgisinde, dişlerin ön ve arkalarında oluşan, zamanla lekelere neden olabilen pürüzlü ve sert bir tabakadır.

Tükürükle sertleşen bakteri yüklü plakların birikmesiyle oluşur.



Temizlenmediğinde diş çürüğü, ağız kokusu, diş eti iltihaplanması ve hatta diş kaybı gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

Bu nedenle uzmanlar dişlerin günde iki defa fırçalanmasını, diş ipi ya da ağız duşu kullanılmasını önerir.

Ayrıca şeker ve nişasta tüketimini sınırlanması ve sigara kullanımının bırakılmasıyla da diş taşı oluşumu önlenilebilir.

Eğer diş taşı oluşmussa bir diş hekimine başvurulmalı ve muayenehane ortamında özel araçlarla temizlenmelidir.



Diş plağı, dişlerde sürekli oluşan ve dişleri kaplayan yapışkan, renksiz bir tabakadır. Ağzımızda yaşayan 700 bakteri türü vardır. Bu bakteriler plakların üreme alanıdır. Bakteri yüklü plak, yiyecek parçacıklarıyla karıştığında, dişi tahrip eden bir asit üretir.



Diş taşları düzgün fırçalamayı ve diş ipi kullanmayı zorlaştırabilir. Bu da diş çürümelerine yol açar.Diş yüzeyinde sarı veya kahverengi lekeler oluşur.Ağız kokusuna neden olurDiş etleri kızarır, şişer ve hassaslaşırFırçalarken, diş ipi ya da ağız duşu kullanırken diş eti kanaması olurDiş taşları, diş eti çizgisinin üzerinde olduğu için bakteriler diş eti iltihabına neden olabilir. Diş eti iltihabı ise tedavi edilmezse geri dönüşü olmayan periodontite ilerleyebilir.



Plak evde iyice fırçalanarak ve diş ipi ile temizlenebilir. Ancak diş taşının temizliği, bir diş hekimi tarafından muayenehanede yapılmalıdır. İşlem şöyle gerçekleşir:Diş hekimi, diş eti çizgisinde, ön ve arka tarafta bulunan diş taşını kazımak için ucu kancaya benzeyen keskin bir alet kullanır.Ardından yine özel araçlarla plak yapışmasını ve daha fazla diş taşı oluşumunu önlemek için diş yüzeyini düzleştirir.Diş etinin dişe yeniden yapışmasını sağlamak için diş kökleri düzleştirilir.Bazı durumlarda, bakterileri öldürmek için lazer kullanılabilir.Diş eti hastalığına neden olacak düzeyde diş taşınız varsa, daha derin bir temizlik gerekebilir.



En az 2 saat bir şey yiyip içmeyin.Oluşabilecek hassasiyet nedeniyle bir gün boyunca çok soğuk ya da çok sıcak yiyecek veya içecek tüketmeyinDiş temizliğinizi aksatmayın, kanama olursa da endişelenmeyin.Tuzlu ılık suyla gargara yapın.Şişlik oluşursa buz torbası, ağrı hissederseniz ağrı kesici kullanabilirsiniz.Ağrı ya da hassasiyet normalden uzun sürerse diş hekiminize danışın.



Olması gereken diş hekimi ziyaret sıklığı, herkese göre değişebilir. Eğer herhangi bir diş hastalığınız varsa, plak ya da diş taşı oluşumuna yatkınsanız ya da risk altındaysanız (örneğin sigara içiyorsanız ya da diyabet hastasıysanız), altı ayda bir diş temizliği ve muayenesi yaptırmanız önerilir.

